Il notiziario dal Belgio Ticket stop - già tutto sold out Hayen perde un pezzo da 90

(Di martedì 7 maggio 2024) Bjorn Thomas Meijer, terzino sinistro della formazione di, uno dei titolarissimi della squadra belga, salterà per infortunio la gara contro la Fiorentina. L’esterno mancino ha infatti riportato un brutto infortunio nella gara vinta dai nerazzurri contro l’Anversa tanto che nei prossimi giorni dovrà operarsi. Intanto, attraverso i suoi canali ufficiali, il Club Bruges fa sapere che i biglietti per la gara con la Fiorentina sono stati tutti venduti. Lo stadio Jan Breydel, dunque, si annuncia esaurito.

