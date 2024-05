Fossombrone da applausi

(Di martedì 7 maggio 2024) Con la trasferta a Tivoli va in archivio la stagione sportiva del. Una stagione affrontata come matricola ma con la determinazione di una grande squadra. Mai in sofferenza contro qualsiasi avversario la squadra del presidente Nardini ha saputo conquistare la salvezza con una giornata d’anticipo e con numeri importanti al termine delle 34 gare: 41 i punti, 8 le vittorie e 17 i pareggi, 28 i gol segnati e 28 quelli subiti, un percorso lineare con annesse prestazioni, tutte di valore. "Con il Tivoli è stata una partita combattuta – sottolinea il giorno dopo l’allenatore delMichele Fucili – dove abbiamo subito la rete da una palla inattiva ma poi abbiamo creato alcune situazioni che potevamo sfruttare meglio. Nel complesso abbiamo disputato una buona gara con tanti under in campo e alcuni esordienti. Chiudiamo la stagione ...

