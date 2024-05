Realm of Ink | Nuovo Hades-like ambientato in Asia

(Di martedì 7 maggio 2024) Preparatevi per un’avventura unica nel suo genere, poichéof Ink, il roguelite d’azione che fonde l’essenza dicon l’estetica orientale del Sumi-e, è pronto a fare il suo debutto questo maggio. Annunciato di recente da Leap Studio, il gioco promette di portare i giocatori in un viaggio senza precedenti, mescolando azione, esplorazione e una ricca narrativa in un mondo in cui l’inchiostro prende vita. Avete già saputo che2 è disponibile in Accesso Anticipato? Un Mondo di Mistero e Azione Nel cuore diof Ink c’è Red, un’abile spadaccina in una missione per inseguire il Demone Volpe e ottenere la sua libertà. Attraverso quattro livelli principali, i giocatori esploreranno ambientazioni uniche, dalla lussureggiante foresta buddista ai regni ghiacciati incantati, passando per territori ...

