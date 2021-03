Reddito di emergenza, marzo aprile e maggio 2021: domande entro il 30 aprile. Come richiederlo (Di mercoledì 31 marzo 2021) Confermata la proroga Reddito di emergenza 2021, attraverso l’approvazione da parte del Consiglio dei Ministri del Decreto Sostegni, presentato dal Presidente del Consiglio Mario Draghi nella serata di oggi, venerdì 19 marzo 2021, che porta con sé una serie di novità. Nei 32 miliardi stanziati per offrire un sostegno economico a imprese, lavoratori e nuclei familiari in difficoltà a causa della pandemia da Covid-19, spicca il miliardo disposto per rifinanziare alcune misure tra qui la proroga del Reddito di emergenza per un totale di tre mensilità. Al termine della riunione del Consiglio dei Ministri, il Presidente del Consiglio ha tenuto una conferenza stampa presso la Sala Polifunzionale della Presidenza del Consiglio. Decreto Sostegni: tutte le misure e aiuti per ... Leggi su leggioggi (Di mercoledì 31 marzo 2021) Confermata la prorogadi, attraverso l’approvazione da parte del Consiglio dei Ministri del Decreto Sostegni, presentato dal Presidente del Consiglio Mario Draghi nella serata di oggi, venerdì 19, che porta con sé una serie di novità. Nei 32 miliardi stanziati per offrire un sostegno economico a imprese, lavoratori e nuclei familiari in difficoltà a causa della pandemia da Covid-19, spicca il miliardo disposto per rifinanziare alcune misure tra qui la proroga deldiper un totale di tre mensilità. Al termine della riunione del Consiglio dei Ministri, il Presidente del Consiglio ha tenuto una conferenza stampa presso la Sala Polifunzionale della Presidenza del Consiglio. Decreto Sostegni: tutte le misure e aiuti per ...

Advertising

LeggiOggi_it : #Redditodiemergenza 2021 Domanda per le tranche aggiuntive entro il 30 aprile ?? - paoloigna1 : RT @mimandaRai3: Reddito di emergenza. come funziona e chi ne ha diritto? #MiMandaRai3 - paoloigna1 : Come funziona il reddito d'emergenza e come richiederlo #MiMandaRai3 - DomaniGiornale : RT @mimandaRai3: Reddito di emergenza. come funziona e chi ne ha diritto? #MiMandaRai3 - AnnaGreco10 : RT @InasCisl: ???? Reddito di emergenza: facciamo un po' di chiarezza! Inas Palermo, con @CislPaTp , ci racconta chi ha diritto a questo sup… -