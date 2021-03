(Di lunedì 22 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minuti“Stiamo vivendo una situazione particolarmente critica, con picchi di contagio preoccupanti e con un progressivo stress del sistema sanitario che è assolutamente necessario e urgente contenere”. Così Raffaella, presidente del Movimento Legalità e Trasparenza, denuncia quanto sta accadendo a. “Dobbiamo fare di tutto per frenare il virus e ildeve assumersi le proprie responsabilità. Siamo pronti, come associazione, ad offrire il nostro aiuto come sentinella sul territorio, dando tutto l’impegno necessario. Purtroppo registriamo scarsa organizzazione nell’affrontare questasanitaria. Non si conoscono le procedure di tracciamento, informazioni parziali sui contagi e assenza di informazioni sulla campagna vaccinale. Si chiede il ...

Advertising

SkyTG24 : Il commissario per l'emergenza #Covid #Figliuolo e il Capo della Protezione Civile #Curcio si sono vaccinati oggi c… - meb : Con l’emergenza #Covid sono diminuiti i gas serra ma si tratta solo di una pausa: l’emergenza climatica continua. P… - marcodimaio : Il generale #Figliuolo, commissario per l’emergenza #Covid, dimostra a #CTCF il netto cambio di passo rispetto al p… - CCanadese : Covid-19: emergenza infinita nelle scuole dell'Ontario - anteprima24 : ** Emergenza #Covid a Nocera Superiore, Ferrentino: 'Serve sforzo maggiore del Comune' ** -

Ultime Notizie dalla rete : Emergenza Covid

IlGiunco.net

...che questo vaccino è ben tollerato e altamente efficace contro tutte le gravità del- 19 e in ...dosi in tutta l'America nel caso in cui il vaccino ottenga l'autorizzazione per l'uso di...Tra l'altro c'è da dire che in questo anno di- specie durante il lockdown - molte specie di animali hanno riconquistato spazio anche nelle città.Questa analisi convalida il vaccino AstraZeneca Covid-19 come un'opzione di vaccinazione aggiuntiva ... America nel caso in cui il vaccino ottenga l'autorizzazione per l'uso di emergenza negli Stati ...«La Biblioteca comunale è stata interessata da lavori che non sono stati mai fatti prima e nel giro di tre settimane verranno conclusi e riapertura al pubblico». A prometterlo è il sindaco di Atripald ...