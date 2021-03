Erasmus obbligatorio? I dubbi sulla proposta di Letta spiegati dai giovani: «Fuga di cervelli e lavoro vengono prima» (Di domenica 21 marzo 2021) L’Erasmus «diventi obbligatorio», ha proposto, nei giorni scorsi, il neo segretario del Partito Democratico, Enrico Letta. Ma siamo sicuri che l’obbligatorietà del programma Erasmus, ovvero il poter proseguire una parte del proprio percorso di studi nelle università estere, sia prioritario per i giovani italiani? Non sembra essere questa la linea auspicata dagli studenti e dalle associazioni che si occupano del settore. «Rendere obbligatorio l’Erasmus non è il punto fondamentale», ci dice Rebecca Pantani, studentessa all’ultimo anno di scienze Politiche alla Luiss Guido Carli di Roma, presidente dell’associazione Asp, che si occupa di attività culturali all’interno della facoltà volte ad approfondire le conoscenze degli studenti sui temi contemporanei attinenti al ... Leggi su open.online (Di domenica 21 marzo 2021) L’«diventi», ha proposto, nei giorni scorsi, il neo segretario del Partito Democratico, Enrico. Ma siamo sicuri che l’obbligatorietà del programma, ovvero il poter proseguire una parte del proprio percorso di studi nelle università estere, sia prioritario per iitaliani? Non sembra essere questa la linea auspicata dagli studenti e dalle associazioni che si occupano del settore. «Renderel’non è il punto fondamentale», ci dice Rebecca Pantani, studentessa all’ultimo anno di scienze Politiche alla Luiss Guido Carli di Roma, presidente dell’associazione Asp, che si occupa di attività culturali all’interno della facoltà volte ad approfondire le conoscenze degli studenti sui temi contemporanei attinenti al ...

Advertising

Open_gol : «I programmi di studi non sono allineati in Ue. Si rischia di non avere riconosciuti gli esami fatti» Rebecca Pant… - Agenzia_Ansa : Erasmus obbligatorio e voto ai sedicenni. Enico Letta punta su giovani e scuola. Il neo segretario Pd ha nominato… - ary_anna : RT @SereDomenici: La parola d'ordine è oggi 'obbligatorio' : vaccino obbligatorio, Erasmus obbligatorio, deriva assai pericolosa - SereDomenici : La parola d'ordine è oggi 'obbligatorio' : vaccino obbligatorio, Erasmus obbligatorio, deriva assai pericolosa - matteo_1093 : @giulianol Il cambio dei capigruppo, altra grande priorità dopo l’Erasmus obbligatorio e la legge elettorale. -