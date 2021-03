Wikipedia a pagamento | ma solo per le grandi aziende

Leggi su giornalettismo

(Di mercoledì 17 marzo 2021) Potrebbe sembrare una deroga a quel banner che, più volte nel corso delle campagne per la raccolta dei fondi per il sostegno al progetto, abbiamo visto in cima alle pagine di. «Questo servizio non sarà mai a» – veniva specificato. In effetti, la notizia di una parte dicrea un certo disorientamento. Tuttavia, approfondendo, si capisce che non sarà l’utente generico a pagare per una funzione specifica dell’enciclopedia open source sul web, ma leche la utilizzano per dare informazioni accurate su determinati aspetti dello scibile umano. Wikimedia Enterprise, in effetti, è stato lanciato nelle scorse ore dal direttore generale della Wikimedia Foundation, Lane Becker. LEGGI ANCHE >è troppo wiki per essere vera ...