Scopre di avere il Coronavirus e tenta il suicidio | 91enne salvato dai carabinieri ad Arezzo

(Di martedì 9 marzo 2021) Dramma sfiorato ad, dove unavrebbeto ildopo la scoperta di aver contratto il. A salvarlo in extremis sarebbero stati i, intervenuti tempestivamente su segnalazione di una persona che avrebbe intuito l’intenzione dell’anziano.diil Covid eilNon avrebbe retto all’esito positivo del Covid test e a tutte le incognite e i disagi che questo virus comporta, per questo, secondo Il Corriere die La Nazione che ne hanno dato notizia, un uomo di 91 anni avrebbe cercato di farla finita. Secondo quanto emerso sul caso, che si sarebbe verificato nella città di, l’anziano sarebbe stato ...

La Repubblica Firenze.it

