Biathlon | Coppa del Mondo Nove Mesto 11-14 marzo | programma | orari | tv | streaming Il calendario completo

(Di lunedì 8 marzo 2021) Da giovedì 11 a domenica 14ladeldi2020-2021 rimane a(Repubblica Ceca) per disputare la decima tappa. Dopo i Mondiali a Pokljuka (Slovenia), la carovana si è spostata infatti per due weekend consecutivi sulle nevi ceche, che precedono l’appuntamento conclusivo di questa travagliata stagione in Svezia. Ilprevede le due sprint e i due inseguimenti che saranno racchiusi nelle giornate di giovedì, venerdì e sabato. Domenica, infine, il grande saluto lo daranno le staffette miste, le ultime di questo inverno. Se la sfera di cristallo in campo femminile sembra fortemente indirizzata verso casa Tiril Eckhoff, tra gli uomini la competizione tra i due norvegesi Sturla Laegreid e Johannes Boe resta decisamente avvincente, con ...

Advertising

carloarbini51 : RT @giomalago: #ItaliaTeam della @Fisiofficial senza limiti. All'eterno Roland #Fischnaller la Coppa di PGS di #snowboard, ennesima perla d… - andreaquacivi : RT @giomalago: #ItaliaTeam della @Fisiofficial senza limiti. All'eterno Roland #Fischnaller la Coppa di PGS di #snowboard, ennesima perla d… - giomalago : #ItaliaTeam della @Fisiofficial senza limiti. All'eterno Roland #Fischnaller la Coppa di PGS di #snowboard, ennesim… - neveitaliasport : RT @neveitalia: Biathlon: la Classifica della Coppa del Mondo Maschile #7Marzo - neveitalia : Biathlon: la Classifica della Coppa del Mondo Maschile #7Marzo -

Ultime Notizie dalla rete : Biathlon Coppa

Dopo che un errore l'aveva esclusa dal podio nella gara sprint, ci si attendeva dalla campionessa una reazione d'orgoglio nell'inseguimento, che purtroppo non c'è stata CreditsNove Mesto , 7 marzo 2021 - Ladel Mondo di famiglia torna a essere un affare di casa Boe : vince Tarjei davanti al fratellino Johannes, per un remake di una scena vista diverse volte in questi anni, ma che non era più ...Da giovedì 11 a domenica 14 marzo la Coppa del Mondo di biathlon 2020-2021 rimane a Nove Mesto (Repubblica Ceca) per disputare la decima tappa. Dopo i Mondiali a Pokljuka (Slovenia), la carovana si è ...Marta Bassino (Italia) 510. 2 CLASSIFICA GENERALE COPPA DEL MONDO SCI ALPINO. 1. Marta Bassino (Italia) 840. 5. Lara Gut si conferma in testa alla classifica generale della Coppa del Mondo 2021 di sci ...