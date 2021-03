Al via le vaccinazioni per gli over 80 nei comuni della Gallura, il calendario della Assl di Olbia (Di domenica 7 marzo 2021) (Visited 1 times, 1 visits today) Notizie Simili: Risorse per sanità, sviluppo e aiuti alle imprese,… Presentato il programma della Lista civica Tempio… Piano vaccini, inizia la fase 2. ... Leggi su galluraoggi (Di domenica 7 marzo 2021) (Visited 1 times, 1 visits today) Notizie Simili: Risorse per sanità, sviluppo e aiuti alle imprese,… Presentato il programmaLista civica Tempio… Piano vaccini, inizia la fase 2. ...

Advertising

HuffPostItalia : Cartabia spinge sui vaccini in carcere. 'Al via su agenti e detenuti, bisogna correre - La7tv : #piazzapulita Pier Luigi Bersani parla della scelta di sostituire l’ex commissario Domenico Arcuri: 'Non mi piace i… - sulsitodisimone : RT @telecitynews24: ??NOVI LIGURE: AL VIA LE VACCINAZIONI ANTI COVID PRESSO IL CENTRO FIERISTICO?? Attive le prime postazioni da domani matt… - telecitynews24 : ??NOVI LIGURE: AL VIA LE VACCINAZIONI ANTI COVID PRESSO IL CENTRO FIERISTICO?? Attive le prime postazioni da domani… - IzzoEdo : RT @FarodiRoma: Vaccinazioni. Walter Ricciardi su Avvenire sconsiglia la via britannica e caldeggia quella israeliana -