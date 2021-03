Verissimo, Rosalinda e Andrea Zenga sempre più complici: “Abbiamo voglia di stare insieme” (Di sabato 6 marzo 2021) Nella Casa del Grande Fratello Vip si sono conosciuti ed innamorati e ora desiderano vivere a mille la loro storia lontano dalle telecamere. Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga, ospiti a Verissimo, raccontano il loro amore e si dicono felice per il sentimento che stanno coltivando: “Ci stiamo vivendo tanto“. L’amore tra Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga sono ospiti di Silvia Toffanin, nell’odierno appuntamento interamente dedicato ai protagonisti del Grande Fratello Vip 5. La coppia si è conosciuta nella Casa: lei ha iniziato il percorso dall’inizio, lui invece è subentrato a dicembre. Ma, settimana dopo settimana, la loro conoscenza si è fatta più profonda ed è sbocciato l’amore. Tra baci ... Leggi su thesocialpost (Di sabato 6 marzo 2021) Nella Casa del Grande Fratello Vip si sono conosciuti ed innamorati e ora desiderano vivere a mille la loro storia lontano dalle telecamere.Cannavò e, ospiti a, raccontano il loro amore e si dicono felice per il sentimento che stanno coltivando: “Ci stiamo vivendo tanto“. L’amore traCannavòCannavò esono ospiti di Silvia Toffanin, nell’odierno appuntamento interamente dedicato ai protagonisti del Grande Fratello Vip 5. La coppia si è conosciuta nella Casa: lei ha iniziato il percorso dall’inizio, lui invece è subentrato a dicembre. Ma, settimana dopo settimana, la loro conoscenza si è fatta più profonda ed è sbocciato l’amore. Tra baci ...

