Salto con gli sci | Mondiali Oberstdorf 2021 | oro Germania nella gara a squadre maschile

La Germania conquista la medaglia d'oro nella gara a squadre di Salto con gli sci ai Mondiali di Oberstdorf 2021 realizzando 1.046.6 punti, che le consentono di precedere l'Austria, medaglia d'argento con 1,035.5 punti, e la Polonia, medaglia di bronzo con 1,031.2 punti. Ai piedi del podio il Giappone, la Slovenia e la Norvegia; completano la top-ten iridata Svizzera, RSF, Finlandia e Stati Uniti. IL MEDAGLIERE DEI Mondiali DI Oberstdorf 2021

