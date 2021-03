“Il male degli angeli” di Luisa Gasbarri: un thriller potente e magnetico (Di sabato 6 marzo 2021) L’autrice svela uno dei segreti del nazismo, l’opera della VRIL, le cui protagoniste sconvolsero la storia del 900 L’AQUILA – Il romanzo Il male degli angeli di Luisa Gasbarri (Baldini+Castoldi, 2020) rappresenta un esperimento originale nel panorama della narrativa italiana. Non a caso è stato analizzato di recente in un saggio pubblicato dal professor Nicola Longo sulla prestigiosa rivista accademica internazionale Il Mosaico, patrocinata dall’Istituto Italiano di Cultura di Rio de Janeiro e dalle Università brasiliane, da sempre attenta a scogliere i fermenti innovativi nella letteratura italiana. Luisa Gasbarri ci aveva già abituati a un romanzo aperto a soluzioni nuove, capace di seminare nel lettore il dubbio, se non qualcosa di peggio. Stavolta, però, la ... Leggi su laprimapagina (Di sabato 6 marzo 2021) L’autrice svela uno dei segreti del nazismo, l’opera della VRIL, le cui protagoniste sconvolsero la storia del 900 L’AQUILA – Il romanzo Ildi(Baldini+Castoldi, 2020) rappresenta un esperimento originale nel panorama della narrativa italiana. Non a caso è stato analizzato di recente in un saggio pubblicato dal professor Nicola Longo sulla prestigiosa rivista accademica internazionale Il Mosaico, patrocinata dall’Istituto Italiano di Cultura di Rio de Janeiro e dalle Università brasiliane, da sempre attenta a scogliere i fermenti innovativi nella letteratura italiana.ci aveva già abituati a un romanzo aperto a soluzioni nuove, capace di seminare nel lettore il dubbio, se non qualcosa di peggio. Stavolta, però, la ...

