Rt e contagi, quali Regioni rischiano la zona rossa (Di venerdì 5 marzo 2021) La curva dei contagi non diminuisce, Il Governo vorrebbe evitare un lockdown totale, ma vista la drammaticità del momento, con le terapie intensive che stanno andando in sofferenza, la strategia non può che prevedere un’azione forte e coordinata con le amministrazioni locali. Con la maggior parte delle Regioni in zona arancione o rossa si tornerebbe ai negozi chiusi, agli spostamenti limitati all’interno del proprio Comune o vietati, a milioni di bambini e studenti dall’asilo alle superiori a studiare da casa. Una settimana l’indice Rt si attestava a 0.99 ma superava la soglia di 1 in ben 10 Regioni. Oggi la mappa dell’Italia, che archivia il 4 marzo con 22.865 contagi e il tasso di positività al 6,7%, verrà ridefinita in base ai dati del report Iss-ministero della Salute sul ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 5 marzo 2021) La curva deinon diminuisce, Il Governo vorrebbe evitare un lockdown totale, ma vista la drammaticità del momento, con le terapie intensive che stanno andando in sofferenza, la strategia non può che prevedere un’azione forte e coordinata con le amministrazioni locali. Con la maggior parte delleinarancione osi tornerebbe ai negozi chiusi, agli spostamenti limitati all’interno del proprio Comune o vietati, a milioni di bambini e studenti dall’asilo alle superiori a studiare da casa. Una settimana l’indice Rt si attestava a 0.99 ma superava la soglia di 1 in ben 10. Oggi la mappa dell’Italia, che archivia il 4 marzo con 22.865e il tasso di positività al 6,7%, verrà ridefinita in base ai dati del report Iss-ministero della Salute sul ...

Frizzante1 : Ma la nostra sindaca Virginia Raggi ha commentato la situazione contagi nella capitale? Che intenzioni ha? Quali p… - goaware5 : @RegLombardia Vergognoso far pagare ai bambini, già provati dai precedenti mesi di scuola virtuale, le proprie inef… - Carmela_oltre : RT @TgrRaiFVG: Oggi in FVG su 5.979 tamponi molecolari sono stati rilevati 393 nuovi contagi (6,57%). Realizzati inoltre 3.129 test rapidi… - Chirone6 : @ardigiorgio Tutti sanno anche che la scuola è un investimento per il futuro dei nostri figli. Il tasso di abbandon… - Peter_0T : Io che prenoto il viaggio per tornare in città a seguire i tirocini ( e a riprendermi i libri che non ho portato co… -