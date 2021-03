Ristori, arrivano 9,5 miliardi da Draghi: fino a 150mila euro a impresa e partite Iva (Di venerdì 5 marzo 2021) arrivano i contributi a fondo perduto da mille a 150mila euro per tutte le attività andate in rosso causa del Covid . A chi spettano L'identikit dei beneficiari? Ricavi non superiori a 5 milioni di ... Leggi su ilgiorno (Di venerdì 5 marzo 2021)i contributi a fondo perduto da mille aper tutte le attività andate in rosso causa del Covid . A chi spettano L'identikit dei beneficiari? Ricavi non superiori a 5 milioni di ...

