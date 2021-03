Da quando la zona rossa in Campania: rischio concreto ad inizio marzo (Di giovedì 4 marzo 2021) C’è un rischio concreto di zona rossa in Campania che dobbiamo prendere in esame in questi minuti, alla luce delle ultime informazioni che arrivano da una regione nuovamente ai vertici, in termini di contagi giornalieri con il Covid. Dopo aver affrontato la questione in modo più teorico alcune settimane fa, infatti, bisogna fare il punto della situazione oggi 4 marzo, con alcune decisioni più drastiche che secondo le ultime indiscrezioni potrebbero essere prese entro la giornata di domani. Perché c’è il rischio zona rossa in Campania a marzo C’è un motivo preciso per il quale da alcuni giorni a questa parte si parla di possibile zona rossa in ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 4 marzo 2021) C’è undiinche dobbiamo prendere in esame in questi minuti, alla luce delle ultime informazioni che arrivano da una regione nuovamente ai vertici, in termini di contagi giornalieri con il Covid. Dopo aver affrontato la questione in modo più teorico alcune settimane fa, infatti, bisogna fare il punto della situazione oggi 4, con alcune decisioni più drastiche che secondo le ultime indiscrezioni potrebbero essere prese entro la giornata di domani. Perché c’è ilinC’è un motivo preciso per il quale da alcuni giorni a questa parte si parla di possibilein ...

2d4da31573f14be : @Marty_Loca80 Con il covid è cambiato. Ora è quando un leone si alza e è zona gialla, tromba! - viaggioaoriente : La #Lombardia passa in zona 'arancione rafforzato' da stasera a mezzanotte e fino al 14 marzo. Quando c'era il Cont… - pixel_di : @Nonha_stata @redazioneiene ?? n.3 Pandemia e Talk ~ Tv ~ ~ ~ ?????? ..con #Crisanti vì manterrete sempre… - ve10ve : RT @NADY16142620: @Ateodemocratico @Michele2125 Quando Renzi paghera' per tutti i disastri che e' riuscito a fare in questo paese???????? a qua… - auanasghens : @repubblica Manca giallo rosa pallido e color di cane quando corre. Ma in realtà serve una zona ROSSA come diceva… -