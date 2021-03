Centrosinistra campano vicino all’implosione | Bonavitacola | “Pd scorretto | noi autonomi alle elezioni”

(Di giovedì 4 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiDa un lato De Luca, dall’altro il Pd. Uno scontro atteso. La rottura nel, in vista del prossimo voto per le amministrative, appare sempre più inevitabile. A certificarlo le parole di Fulvio, braccio destro del governatore e vicepresidente della Regione, in risposta al segretario provinciale del Pd Napoletano Marco Sarracino. Perchè è dal vertice della coalizione tenutosi ieri a Napoli che parte tutto. Dichiara: “Leggo i giornali stamane, che confermano quanto dichiarato dal segretario metropolitano del Pd dopo la riunione della coalizione di ieri sera. Ne ricavo una evidente e grave scorrettezza politica, nei riguardi di quanto deciso pochi minuti prima e delle forze chiamate al tavolo di confronto”. Lo afferma il vicepresidente della Regione Campania Fulvio ...

