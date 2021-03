Sanremo si blinda | controlli antiterrorismo | presidi ai varchi ed elicotteri

(Di martedì 2 marzo 2021) Manca poco.rinforzati acontro eventuali attentati terroristici. Si è messo in moto un capillare sistema di monitoraggio di tutto il territorio finalizzati alla ricerca di esplosivi e a bonifiche puntuali all’interno del Casinò e del teatro Ariston. Prima che inizino le dirette televisive. Mancano poche ore alla serata inaugurale della 71esima edizione del Festival di. Il capitano Mario Boccucci, comandante della compagnia dei carabinieri e al suo quarto appuntamento con la kermesse, illustra all’Adnkronos il dispositivo di sicurezza organizzato in questo anomalo festival a porte chiuse.a tappeto “Oltre ad aver rinforzato idi accesso alla cosiddetta zona rossa antistante l’Ariston, sono stati intensificati i servizi di controllo ...

Il festival die mortifica cittadini e commercianti - IL COMMENTO Intanto Ventimiglia e il distretto 1 rimane in zona arancione rafforzata : vietati gli spostamenti da comuni diversi, ...Chapeaux mister Vacchino! Perdee il suo Sindaco Biancheri ormai relegati ad un ruolo davvero marginale e costretti a blindare in casa cittadini e commercianti che magari ad ottobre avrebbero ...Il Festival andrà in scena in versione blindata a causa della pandemia. A parte la ristorazione strettamente necessaria a Casa Sanremo, non ci sarà alcun altro appuntamento nei pubblici esercizi ...di Ilaria Ravarino Sanremo si prepara al festival blindando con transenne anti-assembramento l’ingresso del Teatro Ariston. Ingente l’impiego di polizia, carabinieri e Guardia di ...