Lazio-Torino, Gravina: “C’è un’oggettiva impossibilità di disputare la gara” (Di martedì 2 marzo 2021) “C’è un’oggettiva impossibilità di disputare la gara”.Ne è sicuro il presidente della FIGC Gabriele Gravina che, intervenuto a margine dell'evento di solidarietà con l’ospedale “Spallanzani” a cui la Federcalcio ha consegnato 600 palloni dopo aver disposto nei giorni scorsi un contributo di 100mila euro per la lotta alla pandemia, si è espresso sul discusso caso Lazio-Torino: una situazione a sé stante, che nulla avrebbe a che vedere con Juve-Napoli dello scorso 4 ottobre. “Non c’entra la sentenza del Collegio di garanzia su Juve-Napoli. Sono situazioni differenti, questa della Asl non è una decisione dell’ultim’ora, è ormai di qualche giorno e anzi se non fosse rispettata, si rischierebbero anche delle sanzioni penali”.Tra i temi trattati anche ... Leggi su mediagol (Di martedì 2 marzo 2021) “C’èdila”.Ne è sicuro il presidente della FIGC Gabrieleche, intervenuto a margine dell'evento di solidarietà con l’ospedale “Spallanzani” a cui la Federcalcio ha consegnato 600 palloni dopo aver disposto nei giorni scorsi un contributo di 100mila euro per la lotta alla pandemia, si è espresso sul discusso caso: una situazione a sé stante, che nulla avrebbe a che vedere con Juve-Napoli dello scorso 4 ottobre. “Non c’entra la sentenza del Collegio dinzia su Juve-Napoli. Sono situazioni differenti, questa della Asl non è una decisione dell’ultim’ora, è ormai di qualche giorno e anzi se non fosse rispettata, si rischierebbero anche delle sanzioni penali”.Tra i temi trattati anche ...

