Banca Tercas, la Corte Ue respinge il ricorso della Commissione: "Sbagliò, i soldi del fondo interbancario non erano aiuti di Stato" (Di martedì 2 marzo 2021) La Commissione Europea ha commesso un "errore di diritto" nel considerare aiuto di Stato il salvataggio della Tercas avvenuto nel 2014 attraverso il fondo InterBancario per la tutela dei depositi, alimentato dalle banche. La Corte di Giustizia dell'Ue ha dato nuovamente ragione all'Italia respingendo l'impugnazione proposta dalla Commissione "contro la sentenza del Tribunale relativa alle misure adottate da un consorzio di banche italiane a sostegno di uno dei suoi membri". Per i giudici il Tribunale "ha correttamente dichiarato che tali misure non costituiscono aiuti di Stato in quanto non sono imputabili allo Stato italiano". Quella decisione di Bruxelles ha però avuto pesanti ...

