Venezia-Reggiana, le formazioni ufficiali

Ecco le scelte definitive dei due tecnici per Venezia-Reggiana, anticipo della 26a giornata di Serie B:

Venezia (4-2-3-1): Pomini; P. Mazzocchi, Ceccaroni, Svoboda, Ricci; Fiordilino, Maleh, Aramu, Esposito, Di Mariano; Forte. All. Zanetti.

Reggiana (4-3-3): Venturi; Libutti, Ajeti, Costa, Gyamfi; Varone, Del Pinto, Pezzella; Lunetta, S. Mazzocchi, Laribi. All. Alvini.

