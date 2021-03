Vaccini | la situazione | quasi 3 milioni di persone hanno avuto una dose Di queste | un milione e 400mila hanno ricevuto il richiamo

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 1 marzo 2021) In due mesi in Italia sono state effettuate 4.302.717 somministrazioni del vaccino anti-Covid: in totale sono(2.902.455) lechela prima, di cui 1.400.262anche il. Questi sono i dati comunicati dal ministero della Salute alle ore 8 di lunedì primo marzo, che raccontano quale sia ladella campagna di vaccinazione dopo le difficoltà di gennaio e febbraio: difficoltà dovute alla carenza di dosi rispetto alle aspettative, per via di una produzione partita a rilento. Il trend italiano, infatti, è in linea con il resto dell’Unione europea, come mostra il grafico di Our World in Data. Dopo una partenza migliore, ...