Disturbi del comportamento alimentare, il libro verità della ballerina della Scala Mary Garrett (Di lunedì 1 marzo 2021) In occasione della Giornata Nazionale del Fiocchetto Lilla contro i Disturbi del comportamento alimentare arriva la presentazione della terza edizione di un libro-verità sulla testimonianza di chi ha vissuto sulla propria pelle questa esperienza. Si tratta di La verità, vi prego, sulla danza! di Mary Garret (un'auto-pubblicazione in uscita su formato kindle e cartaceo, disponibile anche in inglese) che, nella giornata sancita dalla Presidenza del Consiglio e celebrata ogni anno il 15 marzo, vedrà la collaborazione di Alessandro Raggi, coordinatore nazionale della rete ANANKE-Villa Miralago per la cura dei DCA e autore dell'appendice e ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 1 marzo 2021) In occasioneGiornata Nazionale del Fiocchetto Lilla contro idelarriva la presentazioneterza edizione di unsulla testimonianza di chi ha vissuto sulla propria pelle questa esperienza. Si tratta di La, vi prego, sulla danza! diGarret (un'auto-pubblicazione in uscita su formato kindle e cartaceo, disponibile anche in inglese) che, nella giornata sancita dalla Presidenza del Consiglio e celebrata ogni anno il 15 marzo, vedrà la collaborazione di Alessandro Raggi, coordinatore nazionalerete ANANKE-Villa Miralago per la cura dei DCA e autore dell'appendice e ...

