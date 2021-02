Volponi | dai versi lirici inediti alla resistenza | cristallina | al capitale

(Di domenica 28 febbraio 2021) Per molto tempo il profilo artistico diè stato costretto, almeno nella vulgata, dentro i limiti risicati di un certo neorealismo italiano, inteso come rappresentazione letteraria degli anni del miracolo economico, e collocato all’interno della querelle sui rapporti fra industria e letteratura. Anche nelle letture scolastiche spesso l’unica opera a essere antologizzata è il romanzo d’esordio Memoriale, col suo eccentrico protagonista operaio. Ancora oggi nel senso comune non sempre si percepisce che peculiare tipo di scrittore è stato Paolo … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Ci sono tutti i migliori, dai giovani esordienti ai Nobel, i migliori per qualità e anche per ... lo sguardo sornione di Ian McEwan al Festival di Mantova, l'austero maestro Paolo Volponi nella sua ... E' avvenuta ieri all'Istituto Volponi di Urbino, con il titolo "L'aria pura come chi non mente" la premiazione del concorso voluto dalla Fondazione Johan Fiaccarini. Un bambino scomparso a soli otto a ...