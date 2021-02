Controlli Polizia su banchine Tevere, rintracciata persona scomparsa (Di venerdì 26 febbraio 2021) Roma – Proseguono i servizi straordinari del controllo del territorio da parte degli agenti della Polizia di Stato del commissariato Colombo, diretto da Isea Ambroselli, con la collaborazione del Reparto Prevenzione Crimine Lazio, della Polizia Fluviale Tevere, dell’Unita’ Cinofila antidroga e con personale della Sala Operativa Sociale del Comune di Roma. I Controlli sono stati attuati lunga la sponda del fiume Tevere da Riva Ostiense, altezza Ponte dell’Industria fino all’inizio della via del Mare a mezzo di natante e a mezzo di personale a terra. I poliziotti hanno riscontrato la presenza di un piccolo riparo in legno al cui interno sono stati rintracciati un uomo e una donna di nazionalita’ romena. Trovati anche due casotti in legno e lamiera occupati da un ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 26 febbraio 2021) Roma – Proseguono i servizi straordinari del controllo del territorio da parte degli agenti delladi Stato del commissariato Colombo, diretto da Isea Ambroselli, con la collaborazione del Reparto Prevenzione Crimine Lazio, dellaFluviale, dell’Unita’ Cinofila antidroga e conle della Sala Operativa Sociale del Comune di Roma. Isono stati attuati lunga la sponda del fiumeda Riva Ostiense, altezza Ponte dell’Industria fino all’inizio della via del Mare a mezzo di natante e a mezzo dile a terra. I poliziotti hanno riscontrato la presenza di un piccolo riparo in legno al cui interno sono stati rintracciati un uomo e una donna di nazionalita’ romena. Trovati anche due casotti in legno e lamiera occupati da un ...

Palermer : RT @ComunePalermo: #PoliziaMunicipalePA - Polizia Municipale. Controlli covid nei locali della movida, sanzioni per quasi trentacinquemila… - live_messina : Controlli straordinari della Polizia di Stato in 42 stazioni siciliane - MDiretta : “Operazione Stazioni Sicure, controlli straordinari della Polizia di Stato in 42 stazioni siciliane 399 persone con… - Divino_2 : RT @fedebassano: Fede per il sociale: tra ieri e oggi nelle stazioni, polizia ed esercito a verifica delle autocertificazioni e controlli c… - MiAirports : Prima di recarti in aeroporto , compila il modulo di autodichiarazione che verrà controllato dal personale della Po… -