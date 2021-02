Case all’Asta, boom di pignoramenti immobiliari per il Covid-19: + 63% nel secondo semestre 2020 (Di giovedì 25 febbraio 2021) Negli ultimi sei mesi del 2020 gli immobili hanno registrato un forte incremento dei pignoramenti per via della pandemia da coronavirus. Il dato emerge dal rapporto semestrale sulle aste redatto dal Centro Studi Sogeea. La questione è finita all’attenzione del Parlamento, dopo che la società di ricerca ha presentato gli ultimi dati presso il Senato della Repubblica, lanciando quindi l’allarme sulla tenuta del sistema. D’altra parte, la questione non appare né scontata, né di semplice soluzione. Il drammatico cale dei redditi derivante dalla crisi economica ha portato molti italiani a sospendere o interrompere definitivamente il pagamento delle rate del proprio mutuo. Il numero dei fabbricati finito all’Asta nel periodo oggetto di rilevazioni è cresciuto del 63,5%. Statisticamente parlando, si è passati dalle 9262 unità di luglio ... Leggi su notizieora (Di giovedì 25 febbraio 2021) Negli ultimi sei mesi delgli immobili hanno registrato un forte incremento deiper via della pandemia da coronavirus. Il dato emerge dal rapporto semestrale sulle aste redatto dal Centro Studi Sogeea. La questione è finita all’attenzione del Parlamento, dopo che la società di ricerca ha presentato gli ultimi dati presso il Senato della Repubblica, lanciando quindi l’allarme sulla tenuta del sistema. D’altra parte, la questione non appare né scontata, né di semplice soluzione. Il drammatico cale dei redditi derivante dalla crisi economica ha portato molti italiani a sospendere o interrompere definitivamente il pagamento delle rate del proprio mutuo. Il numero dei fabbricati finitonel periodo oggetto di rilevazioni è cresciuto del 63,5%. Statisticamente parlando, si è passati dalle 9262 unità di luglio ...

