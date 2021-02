Avanti un altro di sera, ospiti e anticipazioni prima puntata (Di giovedì 25 febbraio 2021) Avanti un altro non andrà in onda solo durante la fascia preserale di Canale 5; il programma condotto da Paolo Bonolis sarà protagonista anche di 10 puntate che verranno trasmesse in prima serata la domenica, sempre sulla rete ammiraglia “Mediaset”, la cui costola del game show si chiamerà “Avanti un altro di sera”. La prima puntata di Avanti un altro di sera andrà in onda domenica 11 aprile 2021 e prenderà ufficialmente il posto di Live non è la d’Urso che chiuderà anticipatamente i battenti e chissà se lo rivedremo nel palinsesto del prossimo anno. Il game show, come sempre, sarà guidato da Bonolis il quale verrà affiancato dall’amabile Luca Laurenti e per questa ... Leggi su tutto.tv (Di giovedì 25 febbraio 2021)unnon andrà in onda solo durante la fascia prele di Canale 5; il programma condotto da Paolo Bonolis sarà protagonista anche di 10 puntate che verranno trasmesse inta la domenica, sempre sulla rete ammiraglia “Mediaset”, la cui costola del game show si chiamerà “undi”. Ladiundiandrà in onda domenica 11 aprile 2021 e prenderà ufficialmente il posto di Live non è la d’Urso che chiuderà anticipatamente i battenti e chissà se lo rivedremo nel palinsesto del prossimo anno. Il game show, come sempre, sarà guidato da Bonolis il quale verrà affiancato dall’amabile Luca Laurenti e per questa ...

