L’Etna dà spettacolo | esplosioni di lava alte mille metri e fitte nubi di cenere – Video

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 23 febbraio 2021)è di nuovo in attività e nelle ultime ore ha datocon un’eruzione incredibile. Il vulcano siciliano ha generato getti dialti circadisopra il cratere Sud-Est. L’attività parossistica ha creato anche un secondo trabocco lavico dalla bocca della sella. L’Ingv-Oe di Catania ha registrato anche un nuovo incremento in frequenza ed intensità dell’attività stromboliana del vulcano e, in contemporanea, si si sono formate due piccole colate laviche, l’una in direzione della desertica Valle del Bove e l’altra in direzione sud-ovest. La nuova attività eruttiva si è conclusa attorno alle 10 della mattina. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.