Coronavirus | in Sicilia 412 i nuovi positivi e 19 vittime

MeridioNews : Coronavirus, 412 positivi in Sicilia nelle ultime 24 ore A Palermo quasi metà dei casi. Diminuiscono i ricoveri

Sotto i cinquecento nuovi positivi tutte le altre regioni, con lache si ferma a 412, l' Abruzzo a 351 e la Puglia a 343. Meno di 200 in tutte le altre aree del Paese: sono 183 in Provincia ...Sono 412 i nuovi positivi covid19 che si registrano oggi incon 18.558 tamponi processati e una incidenza poco superiore al 2,2% . La regione si trova ...9.630 i test positivi al...Sono 412 i casi in più rispetto alla giornata di ieri, dato che porta gli attualmente positivi a 29.367, come emerge dal bollettino di oggi 22 febbraio. Sono 985 le persone ricoverate, di cui 142 in t ...Ha preso il via quest’oggi anche alla Fondazione Giglio di Cefalù la campagna di vaccinazione anti covid-19 per gli “over80”. Il primo paziente ad essere vaccinato è stato un uomo di 89 anni, Fortunat ...