Per l’acquisto di immobili ristrutturati si possono richiedere sconti o detrazioni fiscali? (Di mercoledì 17 febbraio 2021) L’Agenzia delle Entrate ha risposto ad una delle tante domande giunte dai contribuenti su Fisco Oggi, ha precisato che chi acquista un immobile ristrutturato da un’impresa può ottenere lo sconto in fattura o cedere il credito corrispondente alla detrazione. Sconto fiscale acquisto immobili ristrutturati, la risposta del 12 febbraio “Si conferma che è possibile optare, il luogo della detrazione prevista dal comma 3 dell’art. 16-bis del Tuir, per la cessione del credito o per lo sconto in fattura anche quando si acquistano immobili facenti parte di interi fabbricati oggetto di interventi di ristrutturazione edilizia eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedono entro diciotto mesi dalla data del termine del lavori alla successiva alienazione o ... Leggi su quotidianpost (Di mercoledì 17 febbraio 2021) L’Agenzia delle Entrate ha risposto ad una delle tante domande giunte dai contribuenti su Fisco Oggi, ha precisato che chi acquista un immobile ristrutturato da un’impresa può ottenere lo sconto in fattura o cedere il credito corrispondente alla detrazione. Sconto fiscale acquisto, la risposta del 12 febbraio “Si conferma che è possibile optare, il luogo della detrazione prevista dal comma 3 dell’art. 16-bis del Tuir, per la cessione del credito o per lo sconto in fattura anche quando si acquistanofacenti parte di interi fabbricati oggetto di interventi di ristrutturazione edilizia eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazioneare e da cooperative edilizie, che provvedono entro diciotto mesi dalla data del termine del lavori alla successiva alienazione o ...

pescarese73 : RT @petunianelsole: La Gdf sta eseguendo un decreto di sequestro preventivo per 70 milioni nell'ambito di un'indagine della procura di Roma… - LetiziaGargiulo : RT @petunianelsole: La Gdf sta eseguendo un decreto di sequestro preventivo per 70 milioni nell'ambito di un'indagine della procura di Roma… - Testament73 : RT @petunianelsole: La Gdf sta eseguendo un decreto di sequestro preventivo per 70 milioni nell'ambito di un'indagine della procura di Roma… - lucillalilla : RT @LidaSezOlbia: #Zaffira è una #cucciola di 5 mesi, un #AmericanStaffordshireTerrier, portata al rifugio stamani da una signora di etnia… - Emilystellaemi2 : RT @LidaSezOlbia: Futura taglia media, saranno adottabili al termine della #profilassivaccinale. Abbiamo bisogno di cibo secco specifico pe… -

Ultime Notizie dalla rete : Per l’acquisto Vaccino, il piano di tre regioni per l’acquisto. Zaia: «Siamo già in trattativa Corriere della Sera