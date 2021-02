Draghi, "Pensiamo agli interessi del Paese" (Di sabato 13 febbraio 2021) AGI - Pensiamo gli interessi del Paese. Lavoriamo insieme per metterlo in sicurezza. Così il presidente del Consiglio Mario Draghi, nel suo primo Consiglio dei Ministri. Il premier - secondo quanto viene riferito da alcuni partecipanti alla riunione - ha insistito sulla necessità di puntare sulle urgenze, a partire dal tema dell'emergenza sanitaria e quella del lavoro. Leggi su agi (Di sabato 13 febbraio 2021) AGI -glidel. Lavoriamo insieme per metterlo in sicurezza. Così il presidente del Consiglio Mario, nel suo primo Consiglio dei Ministri. Il premier - secondo quanto viene riferito da alcuni partecipanti alla riunione - ha insistito sulla necessità di puntare sulle urgenze, a partire dal tema dell'emergenza sanitaria e quella del lavoro.

