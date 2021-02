Governo: Bettini, 'grato a Conte, non buttare a mare unica prospettiva per battere destra' (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Roma, 3 feb. (Adnkronos) - "Il primo sentimento che in queste ore si impone nel mio animo è di gratitudine per Giuseppe Conte. Egli ha guidato un Governo politico, onesto e serio (anche se con differenti qualità nella sua composizione) che ha lavorato bene, in mezzo a difficoltà non paragonabili rispetto a qualsiasi fase passata della storia repubblicana. So bene che ci sono stati ritardi, mancanze, anche errori. Eppure un messaggio positivo è arrivato agli Italiani. Lo si vede nella popolarità che ancora conserva il Premier decapitato". Lo scrive Goffredo Bettini, uno dei padri nobili del Pd e tra i 'pontieri' che hanno cercato di approdare a un Conte ter, su 'Tpi.it, invitando a non "buttare a mare il solo schema politico che può battere la ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Roma, 3 feb. (Adnkronos) - "Il primo sentimento che in queste ore si impone nel mio animo è di gratitudine per Giuseppe. Egli ha guidato unpolitico, onesto e serio (anche se con differenti qualità nella sua composizione) che ha lavorato bene, in mezzo a difficoltà non paragonabili rispetto a qualsiasi fase passata della storia repubblicana. So bene che ci sono stati ritardi, mancanze, anche errori. Eppure un messaggio positivo è arrivato agli Italiani. Lo si vede nella popolarità che ancora conserva il Premier decapitato". Lo scrive Goffredo, uno dei padri nobili del Pd e tra i 'pontieri' che hanno cercato di approdare a unter, su 'Tpi.it, invitando a non "il solo schema politico che puòla ...

