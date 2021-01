Crisi di governo, il senatore di Forza Italia Luigi Vitali ritira il sostegno a Conte: “Mi hanno chiamato Berlusconi e Salvini” (Di giovedì 28 gennaio 2021) “Ho preso la decisione di sostenere il professor Conte”. Sono passate meno di 24 ore dal suo annuncio e Luigi Vitali ha già cambiato idea. Quello che sembrava essere un nuovo senatore di Forza Italia pronto ad aderire al progetto dei “costruttori”, ha invece deciso di togliere l’appoggio a Giuseppe Conte: “Mi hanno chiamato Silvio Berlusconi e Matteo Salvini”, ha raccontato al Corriere della Sera. Articolo in aggiornamento L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 28 gennaio 2021) “Ho preso la decisione di sostenere il professor”. Sono passate meno di 24 ore dal suo annuncio eha già cambiato idea. Quello che sembrava essere un nuovodipronto ad aderire al progetto dei “costruttori”, ha invece deciso di togliere l’appoggio a Giuseppe: “MiSilvioe Matteo”, ha raccontato al Corriere della Sera. Articolo in aggiornamento L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

