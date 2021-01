Werewolf: The Apocalypse Earthblood, pubblicato il nuovo trailer (Di mercoledì 27 gennaio 2021) NACON e Cyanide hanno recentemente pubblicato un nuovo gameplay trailer di Werewolf: The Apocalypse Earthblood dedicato alle diverse trasformazioni del protagonista Werewolf: The Apocalypse Earthblood è il primo gioco action RPG adattato dall’omonimo franchise horror. Maturo, brutale e complesso, inviterà il giocatore ad impersonare Cahal, alla ricerca di una sanguinosa redenzione. Il protagonista giocherà un ruolo essenziale nella grande guerra condotta dai Garous contro Endron, una corporation globale le cui attività stanno devastando il mondo naturale. Ormai manca davvero poco all’uscita del gioco e, in vista di questo grande giorno, NACON e Cyanide hanno deciso di offrire ai fan un piccolo antipasto. Recentemente infatti le ... Leggi su tuttotek (Di mercoledì 27 gennaio 2021) NACON e Cyanide hanno recentementeungameplaydi: Thededicato alle diverse trasformazioni del protagonista: Theè il primo gioco action RPG adattato dall’omonimo franchise horror. Maturo, brutale e complesso, inviterà il giocatore ad impersonare Cahal, alla ricerca di una sanguinosa redenzione. Il protagonista giocherà un ruolo essenziale nella grande guerra condotta dai Garous contro Endron, una corporation globale le cui attività stanno devastando il mondo naturale. Ormai manca davvero poco all’uscita del gioco e, in vista di questo grande giorno, NACON e Cyanide hanno deciso di offrire ai fan un piccolo antipasto. Recentemente infatti le ...

NACON e Cyanide hanno pubblicato un trailer di Werewolf: The Apocalypse Earthblood dedicato alle diverse trasformazioni del protagonista.

