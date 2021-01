Lo schiaffo ad Aronica (che se la prese con Nocerino) e le altre mille provocazioni di Ibra (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Zlatan Ibrahimovic ha una fedina sporchissima. Arrivato ai 40 anni ha accumulato un ventennio di provocazioni, zuffe, risse più o meno sfiorate, minacce e trucchetti. Sono decine i precedenti che l’hanno portato al derby e al polverone scatenato dallo scontro con Lukaku. Repubblica li riassume tutti. C’è anche un episodio napoletano: Milan-Napoli, novembre 2016. Ibra a gioco fermo rifila uno schiaffo a Salvatore Aronica, ma nasconde dietro Nocerino. Aronica risponde con una manata al povero Nocerino, che resta interdetto, “come Totò nel celebre sketch”. Ibra espulso. Inter-Catania, ottobre 2006. Ibra se la prende con Andrea Sottil, papà dell’attuale giocatore del Cagliari. Nell’attesa del calcio d’angolo lo sbeffeggia ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Zlatanhimovic ha una fedina sporchissima. Arrivato ai 40 anni ha accumulato un ventennio di, zuffe, risse più o meno sfiorate, minacce e trucchetti. Sono decine i precedenti che l’hanno portato al derby e al polverone scatenato dallo scontro con Lukaku. Repubblica li riassume tutti. C’è anche un episodio napoletano: Milan-Napoli, novembre 2016.a gioco fermo rifila unoa Salvatore, ma nasconde dietrorisponde con una manata al povero, che resta interdetto, “come Totò nel celebre sketch”.espulso. Inter-Catania, ottobre 2006.se la prende con Andrea Sottil, papà dell’attuale giocatore del Cagliari. Nell’attesa del calcio d’angolo lo sbeffeggia ...

Prima di Zapata, altri malcapitati avevano battibeccato con Zlatan: a volte s'è chiuso tutto con un sorriso, altre volte è finita a botte ...

Salvatore Aronica vince uno Scudetto con la Juve, ma scrive le pagine più belle della carriera a Napoli e Reggio Calabria: oggi allena il Savoia.

