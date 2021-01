Milano | petardi Inter-Juve a San Siro | due ultras denunciati della polizia

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 26 gennaio 2021), 26 gen. (Adnkronos) - Ieri alaha deferito all'autorità giudiziaria due tifosi nerazzurri per l'inosservanza al divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive e per il lancio di materiale pericoloso. La sera del 17 gennaio scorso, pochi minuti prima dell'inizio dell'incontro di calcio, dalle terrazze dell'ex ippodromo del trotto, area dismessa da tempo e prospiciente lo stadio San, sono stati accesi numerosiche, tra l'altro, hanno determinato l'inizio posticipatopartita. Gli accertamenti compiuti dalla Digos hanno consentito di verificare la presenza di almeno dieci batterie di fuochi posizionati in un'area privata non accessibile, all'no ...