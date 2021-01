Governo: Binetti, ‘ora maggioranza giallo-bianca con centro forte’ (Di martedì 26 gennaio 2021) Roma, 26 gen (Adnkronos) – “In questa legislatura abbiamo visto un Governo giallo-verde, poi un Governo giallo-rosso. Ora Non ci resta che il Governo giallo-bianco, con una componente di centro forte, orientata alla risoluzione dei problemi reali della gente”. Lo dice Paola Binetti, conversando con i cronisti davanti al Senato. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di martedì 26 gennaio 2021) Roma, 26 gen (Adnkronos) – “In questa legislatura abbiamo visto un-verde, poi un-rosso. Ora Non ci resta che il-bianco, con una componente diforte, orientata alla risoluzione dei problemi reali della gente”. Lo dice Paola, conversando con i cronisti davanti al Senato. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Agenzia_Ansa : Giuseppe Conte è rientrato a palazzo Chigi dopo il colloquio con il presidente della #Camera @RobertoFico. Al via i… - fattoquotidiano : Governo, Orlando: “Elezioni più vicine? Purtroppo sì”. Binetti (Udc) apre a Conte: “Interessata a progetto centrist… - Pius_XII : RT @marioadinolfi: In questa intervista a Il Giornale spiego perché è assolutamente un errore quello che Paola Binetti vuole compiere corre… - rinar30 : RT @ilfoglio_it: 'FI è un partito liberale, non ha nulla a che vedere con Meloni e Salvini'. Appoggi 'un governo di salvezza nazionale', di… - ilfoglio_it : 'FI è un partito liberale, non ha nulla a che vedere con Meloni e Salvini'. Appoggi 'un governo di salvezza naziona… -

Ultime Notizie dalla rete : Governo Binetti Governo:Binetti,sono di centrodestra,insieme a consultazioni - Ultima Ora Agenzia ANSA Governo: Binetti, 'ora maggioranza giallo-bianca con centro forte'

Roma, 26 gen (Adnkronos) - "In questa legislatura abbiamo visto un governo giallo-verde, poi un governo giallo-rosso. Ora Non ci resta che il governo giallo-bianco, con una componente di centro forte, ...

Giuseppe Conte si dimetterà a mezzogiorno, nell'ultimo Consiglio dei Ministri l'annuncio: "Vado dal Capo dello Stato"

“Guardiamo con attenzione e preoccupazione alla verifica politica in corso in uno scenario già reso precario dalla situazione che stiamo vivendo. “Ringrazio l’intera squadra di governo, ogni singolo m ...

Roma, 26 gen (Adnkronos) - "In questa legislatura abbiamo visto un governo giallo-verde, poi un governo giallo-rosso. Ora Non ci resta che il governo giallo-bianco, con una componente di centro forte, ...“Guardiamo con attenzione e preoccupazione alla verifica politica in corso in uno scenario già reso precario dalla situazione che stiamo vivendo. “Ringrazio l’intera squadra di governo, ogni singolo m ...