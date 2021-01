Sci alpino, risultati e classifica super-G femminile Crans Montana 2021: vince Gut, Brignone terza (Di domenica 24 gennaio 2021) Lara Gut-Behrami vince il super-G di Crans Montana, gara della Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2020/2021. La svizzera comanda la classifica fermando il cronometro in 1’15?63 davanti all’austriaca Tamara Tippler (+0?93). Terzo crono per Federica Brignone con un distacco di 1?02 dalla testa. Quarto tempo invece per Francesca Marsaglia (+1?06), mentre Marta Bassino risulta settima (+1?41). Niente da fare per Sofia Goggia che esce di pista senza conseguenze fisiche a un paio di porte dal termine. Stessa sorte per Elena Curtoni che quindi non va a punti. La giovane Laura Pirovano è indietro con oltre 2 secondi di ritardo. A BREVE IL SERVIZIO COMPLETO I risultati della gara (in aggiornamento) 1. Gut-Behrami ... Leggi su sportface (Di domenica 24 gennaio 2021) Lara Gut-Behramiil-G di, gara della Coppa del Mondo di sci2020/. La svizzera comanda lafermando il cronometro in 1’15?63 davanti all’austriaca Tamara Tippler (+0?93). Terzo crono per Federicacon un distacco di 1?02 dalla testa. Quarto tempo invece per Francesca Marsaglia (+1?06), mentre Marta Bassino risulta settima (+1?41). Niente da fare per Sofia Goggia che esce di pista senza conseguenze fisiche a un paio di porte dal termine. Stessa sorte per Elena Curtoni che quindi non va a punti. La giovane Laura Pirovano è indietro con oltre 2 secondi di ritardo. A BREVE IL SERVIZIO COMPLETO Idella gara (in aggiornamento) 1. Gut-Behrami ...

Trionfo di Lara Gut-Behrami nel superG di Crans Montana. La svizzera conquista la seconda vittoria consecutiva in questa specialità (ventottesima in carriera in Coppa del Mondo), dominando la gara di ...

