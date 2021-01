Pallanuoto, Preolimpico 2021: Ungheria-Olanda 13-11, le magiare si impongono in Finale nella piscina di Trieste (Di domenica 24 gennaio 2021) Calato il sipario a Trieste per il Torneo Preolimpico 2021 di Pallanuoto femminile. Di fatto, i verdetti per i pass a Cinque Cerchi erano già stati emessi e Ungheria e Olanda si sono affrontate con la voglia di imporsi e concludere nel migliore dei modi quest’avventura, certe di avere il biglietto per Tokyo 2021. Il risultato Finale ha sorriso alle magiare, uscite vittoriose dalla piscina italiana con lo score di 13-11. Da segnalare tra le fila ungheresi le tre realizzazioni di Krisztina Garda, mentre tra quelle dei Paesi Bassi decisamente in palla Simone van de Kraats che su sette conclusioni tentate ha realizzato in cinque circostanze (71.4% come media realizzativa). Nel primo quarto l’Ungheria ... Leggi su oasport (Di domenica 24 gennaio 2021) Calato il sipario aper il Torneodifemminile. Di fatto, i verdetti per i pass a Cinque Cerchi erano già stati emessi esi sono affrontate con la voglia di imporsi e concludere nel migliore dei modi quest’avventura, certe di avere il biglietto per Tokyo. Il risultatoha sorriso alle, uscite vittoriose dallaitaliana con lo score di 13-11. Da segnalare tra le fila ungheresi le tre realizzazioni di Krisztina Garda, mentre tra quelle dei Paesi Bassi decisamente in palla Simone van de Kraats che su sette conclusioni tentate ha realizzato in cinque circostanze (71.4% come media realizzativa). Nel primo quarto l’...

OA_Sport : #PALLANUOTO L'Ungheria conclude con una vittoria il proprio percorso nel Preolimpico, battendo in Finale l'Olanda a… - sportface2016 : #Pallanuoto, l'#Ungheria si aggiudica il torneo preolimpico di #Trieste: battuta l'#Olanda in finale - zazoomblog : LIVE – Olanda-Ungheria 6-7 preolimpico Trieste 2021 pallanuoto femminile (DIRETTA) - #Olanda-Ungheria #preolimpico… - zazoomblog : LIVE – Olanda-Ungheria 1-2 preolimpico Trieste 2021 pallanuoto femminile (DIRETTA) - #Olanda-Ungheria #preolimpico… - LivioAcri : RT @azzurridigloria: ?????#PALLANUOTO FEMMINILE, TORNEO PREOLIMPICO????? A Trieste il #Setterosa di @FINOfficial_ e @ItaliaTeam_it non riesc… -