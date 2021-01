Guardiola vota una Premier League ‘ristretta’ | “Campionato di qualità con meno squadre”

Leggi su itasportpress

(Di sabato 23 gennaio 2021) Interessante intervista concessa dall'allenatore del Manchester City Pepal Times. Il manager catalano dei Citizens si è soffermato in modo particolare sulladel massimoinglese suggerendo un modo per migliorare il livello della: "consarebbe migliore"caption id="attachment 1058409" align="alignnone" width="501"(getty images)/caption"Ho la sensazione che non si possa perdere il significato di giocare un bel. O una coppa, una FA Cup", ha detto. "Secondo me occorrerebbe rafforzare i campionati europei. Consi avrebbe un ...