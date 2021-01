Covid Juventus, ufficiale: De Ligt negativo, la decisione sulla convocazione (Di sabato 23 gennaio 2021) Covid Juventus – Iniziano ad arrivare buone notizie per Andrea Pirlo. Nelle ultime settimane il tecnico ha dovuto fare a meno di tanti giocatori, su tutti De Ligt, colonna difensiva. Dopo però la negatività di Cuadrado è arrivata anche quella dell’Ajax. Adesso il tecnico potrà contare su di lui per le prossime partite. Ancora in quarantena Alex Sandro, ancora positivo, mentre Dybala sta recuperando dall’infortunio. Covid Juventus, De Ligt è negativo Ecco il comunicato: “Matthijs de Ligt ha effettuato, come da protocollo, 2 controlli con test* molecolare (tampone) per Covid-19* con esito negativo. Il giocatore pertanto guarito e non più sottoposto al regime di isolamento raggiungerà in serata la squadra nel ritiro del ... Leggi su juvedipendenza (Di sabato 23 gennaio 2021)– Iniziano ad arrivare buone notizie per Andrea Pirlo. Nelle ultime settimane il tecnico ha dovuto fare a meno di tanti giocatori, su tutti De, colonna difensiva. Dopo però la negatività di Cuadrado è arrivata anche quella dell’Ajax. Adesso il tecnico potrà contare su di lui per le prossime partite. Ancora in quarantena Alex Sandro, ancora positivo, mentre Dybala sta recuperando dall’infortunio., DeEcco il comunicato: “Matthijs deha effettuato, come da protocollo, 2 controlli con test* molecolare (tampone) per-19* con esito. Il giocatore pertanto guarito e non più sottoposto al regime di isolamento raggiungerà in serata la squadra nel ritiro del ...

