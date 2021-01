"Solo perché ero bella, andavo a casa e piangevo". Martina Colombari, confessione straziante: la vergogna, a quelle cene (Di venerdì 22 gennaio 2021) Martina Colombari si commuove a Oggi è un altro giorno. Durante il programma di Rai 1 l'attrice ricorda il passato durante l'esordio in tv. "Quando ero più giovane e mi ritrovavo a qualche cena importante, non mi facevano parlare, mi guardavano con quell'aria di superiorità perché tu sei bella". La Colombari nello studio di Serena Bortone racconta l'arrivo a Milano. "Succedeva - prosegue - anche che devi dimostrare il doppio, che ho smosso di rimanerci male: non ho più bisogno dell'approvazione degli altri ma l'ho scoperto adesso che ho quasi 46 anni”. L'attrice parla di una "bellezza ingombrante": "Adesso faccio una scrollata di spalle, prima ci rimanevo male". E alla domanda della conduttrice sulla sua reazione, la Colombari si lascia andare: "andavo a ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 22 gennaio 2021)si commuove a Oggi è un altro giorno. Durante il programma di Rai 1 l'attrice ricorda il passato durante l'esordio in tv. "Quando ero più giovane e mi ritrovavo a qualche cena importante, non mi facevano parlare, mi guardavano con quell'aria di superioritàtu sei". Lanello studio di Serena Bortone racconta l'arrivo a Milano. "Succedeva - prosegue - anche che devi dimostrare il doppio, che ho smosso di rimanerci male: non ho più bisogno dell'approvazione degli altri ma l'ho scoperto adesso che ho quasi 46 anni”. L'attrice parla di una "bellezza ingombrante": "Adesso faccio una scrollata di spalle, prima ci rimanevo male". E alla domanda della conduttrice sulla sua reazione, lasi lascia andare: "a ...

