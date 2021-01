Finto ginecologo violentava ragazze minorenni | dopo la condanna spuntano nuove accuse

(Di venerdì 22 gennaio 2021) Per un, che era stato giàto a Milano a 8 anni di reclusione, la Procura di Milano ha chiesto il processo per altri episodi di violenze sessuali ai danni di minori , ...

Ultime Notizie dalla rete : Finto ginecologo

Finto ginecologo ha adescato sui social e abusato di una decine di ragazzine minorenni, si proponeva come il «dottor Berti», luminare di fama mondiale. È già stato condannato a due anni per abusi sess ...Per un finto ginecologo, che era stato già condannato a Milano a 8 anni di reclusione, la Procura di Milano ha chiesto il processo per altri episodi di violenze sessuali ai danni di ...