Carolina Sansoni | chi è la bella e brava influencer fidanzata di Tommaso Paradiso

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 22 gennaio 2021) Quante volte, ascoltando Questa nostra stupida canzone d’amore, abbiamo sognato ad occhi aperti che fosse cantata per noi e ci siamo chieste a chi fosse dedicata? Lei si chiama, ed è ladi, ex frontman dei TheGiornalisti. Romana, nata nel 1989, dal 2017 è la compagna ufficiale del cantante, ex frontman dei TheGiornalisti,ha un curriculum lavorativo notevole e, per la sua giovane età, vanta di numerose esperienze anche all’estero. Finisce di studiare alle scuole superiori a 17 anni (ha frequentato la scuola americana di Roma, ndr) e si è trasferita a Londra a studiare Comunicazione e Marketing. Dopo il periodo londinese, è tornata in Italia perchè la ...