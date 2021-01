Mara Venier, retroscena su Domenica In: ecco perchè l’ha lasciata (Di giovedì 21 gennaio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Spunta un clamoroso retroscena riguardo all’addio dell’anno prossimo di Mara Venier a Domenica In: ecco il vero motivo dietro l’abbandono. La notizia che Mara Venier non avrebbe più condotto il suo storico programma su Rai 1 ha lasciato tutti sorpresi e senza fiato. I telespettatori si sono a lungo chiesti quali potessero essere le motivazioni Leggi su youmovies (Di giovedì 21 gennaio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Spunta un clamorosoriguardo all’addio dell’anno prossimo diIn:il vero motivo dietro l’abbandono. La notizia chenon avrebbe più condotto il suo storico programma su Rai 1 ha lasciato tutti sorpresi e senza fiato. I telespettatori si sono a lungo chiesti quali potessero essere le motivazioni

ricpuglisi : Stupendo: Mara Venier chiede a Selvaggia Lucarelli un parere sulla variante brasiliana del #Covid19. - stanzablu_stan : @danitrash77 @vincycernic95 questo è un colpo basso perché adesso penserò tutto il pomeriggio al suo funerale e a quello di mara venier ?????? - bubinoblog : INDISCREZIONE CHOC: MARA VENIER NEL CAST DEL NUOVO FILM DI FERZAN ÖZPETEK? - grondoamore : Ma che domande, Fred De Palma, Shade, Elettra Lamborghini, i Boomdabash, hosted by Maria De Filippi e Mara Venier,… - infoitcultura : Ascolti TV 17 gennaio, record per Mara Venier con Domenica In: share del 18% -