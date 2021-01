Genova, indagata la prof che esultò per la morte di Jole Santelli presidente della Calabria (Di giovedì 21 gennaio 2021) La docente del Pertini pubblicò un post su Facebook. La denuncia delle due sorelle della politica scomparsa Leggi su repubblica (Di giovedì 21 gennaio 2021) La docente del Pertini pubblicò un post su Facebook. La denuncia delle due sorellepolitica scomparsa

cronaca_news : Genova, indagata la prof che esultò per la morte di Jole Santelli presidente della Calabria - GRETA1SGARBO : RT @rep_genova: Genova, indagata la prof che esultò per la morte di Jole Santelli presidente della Calabria [aggiornamento delle 13:10] htt… - rep_genova : Genova, indagata la prof che esultò per la morte di Jole Santelli presidente della Calabria [aggiornamento delle 13… - gabrypez1 : RT @Agenzia_Dire: L'insegnate di #Genova e attivista del #M5s, che esultò dopo la morte della governatrice della Calabria #JoleSantelli, è… - Agenzia_Dire : L'insegnate di #Genova e attivista del #M5s, che esultò dopo la morte della governatrice della Calabria… -