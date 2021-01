Biden confessa la redenzione di Trump | ' Mi ha scritto una lettera molto generosa'

(Di giovedì 21 gennaio 2021) Donaldalla fine ha rispettato la tradizione, anche se lo sgarbo di non presentarsi alla cerimonia di inaugurazione rimane. Joeha confidato che il presidente uscente gli avrebbe'...

Ultime Notizie dalla rete : Biden confessa

Donald Trump alla fine ha rispettato la tradizione, Biden: "E' una lettera privata, non ne parlerò finché non ne parlerò con lui" ...Accanto a lui, sotto lo sguardo di soli mille ospiti contro i circa 200.000 invitati tradizionalmente dai parlamentari, ci sarà Kamala Harris, che farà la storia come prima vicepresidente donna e afro ...