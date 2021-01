Addio a Nathalie Delon, l’attrice per la quale Alain Delon divorziò da Romy Schneider (Di giovedì 21 gennaio 2021) Nathalie Delon, memorabile attrice francese ricordata soprattutto per il ruolo di Jane Lagrange nel film di Jean-Pierre Melville Frank Costello faccia d’angelo, dove ha recitato insieme all’allora marito Alain Delon, è morta giovedì 21 gennaio a Parigi, all’età di 79 anni. A comunicare la notizia al mondo è stato il figlio Anthony su Instagram: «Mia madre è morta stamattina alle 11, a Parigi, circondata dai suoi cari. Un cancro ce l’ha portata via in poco tempo». L’attrice, che nasce con il nome di Francine Canovasil il 1° agosto del 1941 a Oujda, in Marocco, è comparsa in un totale di trenta film, tra i quali L’armata degli eroi (1969) sempre di Melville, Docteur Justice (1975) di Christian Jacque e Una femmina infedele (1976) di Roger Vadim. Leggi su vanityfair (Di giovedì 21 gennaio 2021) Nathalie Delon, memorabile attrice francese ricordata soprattutto per il ruolo di Jane Lagrange nel film di Jean-Pierre Melville Frank Costello faccia d’angelo, dove ha recitato insieme all’allora marito Alain Delon, è morta giovedì 21 gennaio a Parigi, all’età di 79 anni. A comunicare la notizia al mondo è stato il figlio Anthony su Instagram: «Mia madre è morta stamattina alle 11, a Parigi, circondata dai suoi cari. Un cancro ce l’ha portata via in poco tempo». L’attrice, che nasce con il nome di Francine Canovasil il 1° agosto del 1941 a Oujda, in Marocco, è comparsa in un totale di trenta film, tra i quali L’armata degli eroi (1969) sempre di Melville, Docteur Justice (1975) di Christian Jacque e Una femmina infedele (1976) di Roger Vadim.

