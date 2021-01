Netflix supera i 200 milioni di abbonati durante la pandemia (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Netflix celebra gli ottimi risultati ottenuto nel corso del 2020 che hanno permesso alla piattaforma di superare i 200 milioni di utenti, complice la pandemia. Nel 2020 Netflix ha dovuto affrontare una concorrenza più agguerrita che mai, ma lo streamer non mostra segni di cedimento concludendo l'annata con quasi 204 milioni di abbonati globali, cifra senza precedenti. Complice la pandemia, le chiusure in tutto il mondo hanno contribuito ad aumentare in modo significativo le iscrizioni alla piattaforma streaming. Netflix ha, inoltre, beneficiato del boom generale del settore aggiungendo oltre 36 milioni di abbonati durante l'anno. Sebbene la maggior parte dei suoi nuovi ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 20 gennaio 2021)celebra gli ottimi risultati ottenuto nel corso del 2020 che hanno permesso alla piattaforma dire i 200di utenti, complice la. Nel 2020ha dovuto affrontare una concorrenza più agguerrita che mai, ma lo streamer non mostra segni di cedimento concludendo l'annata con quasi 204diglobali, cifra senza precedenti. Complice la, le chiusure in tutto il mondo hanno contribuito ad aumentare in modo significativo le iscrizioni alla piattaforma streaming.ha, inoltre, beneficiato del boom generale del settore aggiungendo oltre 36dil'anno. Sebbene la maggior parte dei suoi nuovi ...

