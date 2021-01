Roma-Spezia, caos scommesse: cosa succede con sconfitta a tavolino per 6° cambio? (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Lo Spezia passa all’Olimpico per 2-4 ai tempi supplementari e accede ai quarti di finale di Coppa Italia. Ma tale risultato potrebbe non essere omologato. Ai fini della qualificazione poco cambia perché a commettere un’irregolarità durante l’incontro è stata la Roma di Fonseca a seguito di un sesto cambio vietato nei supplementari. Ma cosa accadrà alle scommesse in caso di omologazione di sconfitta a tavolino per 0-3? I bookmaker, nonostante l’eventuale decisione del Giudice Sportivo, valideranno il risultato sul campo e dunque il 2-2 ai regolamentari e il 2-4 finale ai tempi supplementari. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Lopassa all’Olimpico per 2-4 ai tempi supplementari e accede ai quarti di finale di Coppa Italia. Ma tale risultato potrebbe non essere omologato. Ai fini della qualificazione poco cambia perché a commettere un’irregolarità durante l’incontro è stata ladi Fonseca a seguito di un sestovietato nei supplementari. Maaccadrà allein caso di omologazione diper 0-3? I bookmaker, nonostante l’eventuale decisione del Giudice Sportivo, valideranno il risultato sul campo e dunque il 2-2 ai regolamentari e il 2-4 finale ai tempi supplementari. SportFace.

